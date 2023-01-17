Добренькая
Харківська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2059Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.81643164164Показать скан
2060Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.81632114104Показать скан
2061Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.816189692Показать скан
2062Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.816158375Показать скан
2063Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.81672523Показать скан
2064Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.81630124119Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
398. Добренькая, деревня бывшая владельческая, при балке Добренькой, дворов 210, жителей 1195, 12 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
5.0Добренька деревняДобреньковское 1-ое475858—30179168347
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-24342Добренькаселор-н Красноградськийсільрада Мартинівська