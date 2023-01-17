село Добренькая, село Добренькая, Харківська область (на 2018) — Familio

Добренькая

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2059Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.81643164164
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2060Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.81632114104
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2061Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.816189692
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2062Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.816158375
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2063Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.81672523
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2064Добренька, д. вл.при рч. Добренькой.81630124119
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Натальинская волость
398. Добренькая, деревня бывшая владельческая, при балке Добренькой, дворов 210, жителей 1195, 12 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Натальинская волость
5.0Добренька деревняДобреньковское 1-ое47585830179168347

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24342Добренькаселор-н Красноградськийсільрада Мартинівська
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