деревня Куразово, деревня Куразово, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Куразово

Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3739Куразово, д. каз.при рч. Чумане.382062193163Мечеть.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Салаушская волость
385. Куразова, деревня бывшая государственная, при речке Чумане, дворов 51, жителей 331, мечеть

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Күрәз, ӘтәсКуразовоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Менделеевский район
142979Куразоводеревня55°58'52°32'N-39-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Менделеевский муниципальный район, Псеевское сельское поселение
92639443111д Куразоводеревня
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