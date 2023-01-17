фольварк Рынковщизна, фольварк Рынковщизна, Меречская волость, Трокский уезд (на 1905) — Familio

Рынковщизна

Меречская волость, Трокский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Меречская волость
Рынковщизна, ф. (Боричевского), жит. 22 (10 м. 12 ж.), дес. 320, у. гор. 104 в., вол. пр. 20 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Патаранцы 8 в.
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