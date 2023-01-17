деревня Зайцево, деревня Зайцево, город Алексин, Тульская область (на 2019) — Familio

Зайцево

город Алексин, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Тарусский уезд
4003Зайцево, сц. вл.при р. Оке.301221141138
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Тарусский уезд, Богимовская волость
902. Зайцево, сельцо бывшее владельческое, дворов 38, жителей 330, 2 слесарни.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Алексинский район
390851Зайцеводеревня54°29'с.ш.36°58'в.д.N-37-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Алексин
70706000391д Зайцеводеревня
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