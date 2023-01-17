село Роги, село Роги, Коммуна Моловата Ноуэ, Дубоссарский район (на 2017) — Familio

Роги

Коммуна Моловата Ноуэ, Дубоссарский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2786Роги, д. каз.при р. Днестре.634985202222
Показать скан

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Дубоссарский район, Коммуна Моловата Ноуэ
РогиRoghi
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close