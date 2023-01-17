село Стрелецкая Слобода, село Стрелецкая Слобода, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Стрелецкая Слобода

Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
524Лемжа (Стрелецкая слобода), с. каз.при руч. Лемже.5710167472491Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шешкеевская волость
321. Стрелецкая Слобода (Лемжа), село бывшее государственное, при речке Лемже, дворов 174, жителей 1198, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Рузаевский район
85727Стрелецкая Слободасело54°12'44°42'N-38-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Стрелецко-Слободское сельское поселение
89643460101с Стрелецкая Слободасело
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