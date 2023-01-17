деревня Мокраны Средние, деревня Мокраны Средние, Киевичская волость, Слуцкий уезд (на 1909) — Familio

Мокраны Средние

Киевичская волость, Слуцкий уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Киевичская волость
Мокраны Средние, деревня627[...]41524410
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