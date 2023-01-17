деревня Галеево, деревня Галеево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Галеево

Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
851Галина (Алатур, Араторы), д. башк.при рч. Уртазыме.220623885102Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Бурзянская 1-я волость
410. Галина (Аратур), деревня бывшая государственная, при речке Уртазыме, дворов 40, жителей 220, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Баймакский район
662770Галееводеревня52°39'00"58°27'00"N-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Баймакский муниципальный район, Сельское поселение Татлыбаевский сельсовет
80606449111д Галееводеревня
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