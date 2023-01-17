Галеево
Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
851Галина (Алатур, Араторы), д. башк.при рч. Уртазыме.220623885102Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
410. Галина (Аратур), деревня бывшая государственная, при речке Уртазыме, дворов 40, жителей 220, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
662770Галееводеревня52°39'00"58°27'00"N-40-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80606449111д Галееводеревня