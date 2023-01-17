деревня Воскресенка, деревня Воскресенка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Воскресенка

Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Рыбинская волость
1089Воскресенская д., (п. уч. Забродинский, 158 дол ). на колодцах; 1 кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з маг.6630629125

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Рыбинский район
138329Воскресенкадеревня55°57'94°59'N-46-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Рыбинский муниципальный район, Сельское поселение Новокамалинский сельсовет
4647430106д Воскресенка#Н/Д
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