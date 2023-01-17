село Соколовка, село Соколовка, Иланский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Соколовка

Иланский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Устьянская волость
1365Соколовская, д. (п. уч. Половинка, 134 дол.), на рч. Курыше4615610512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Иланский район
164951Соколовкасело56°26'95°54'O-46-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Иланский муниципальный район, Сельское поселение Соколовский сельсовет
4618422101с Соколовка#Н/Д
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