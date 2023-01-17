село Петропавловка, село Петропавловка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Петропавловка

Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Коротоякская волость
770. Петро-Павловский, поселок бывший государственный, при озере Степном, дворов 78, жителей 501, церковь православная, 4 п. дв.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Острогожский район
7770Петропавловкасело51°00'с.ш.39°12'в.д.M-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Острогожский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
20631464101с Петропавловкасело
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