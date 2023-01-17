деревня Старая Кочева, деревня Старая Кочева, Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Старая Кочева

Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9671Кочева старая (Качева большая), д. вл.при колодцах.431335195191
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Сергиевская волость
188Старая КочеваДеревня4481202280

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дубровский район
67833Старая Кочевадеревня53°39'с.ш.33°17'в.д.N-36-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дубровский муниципальный район, Сещинское сельское поселение
15612448176д Старая Кочевадеревня
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