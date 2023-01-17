село Мехедовка, село Мехедовка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Мехедовка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
900Мехедовка, д. вл.при рч. Кропивной.3023130330360Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Белоусовская волость
187. Деркачовка (Мехедовка), село бывшее владельческое, дворов 193, жителей 1061, церковь православная, питейный дом, 22 ветрянные мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Белоусовская волость
8.0Мехедовка деревняМехедовское крестьян собственников1230111150412408820

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27211Мехедівкаселоцентр сільської радир-н Драбівськийсільрада Мехедівська
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