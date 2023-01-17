село Кременная, село Кременная, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Кременная

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Проскуровский уезд, Кузминская волость
1180. Кременна, село бывшее владельческое, при речке Тише, дворов 236, жителей 1580, церковь православная, школа, 2 питейных дома, водяная мельница

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Проскуровский уезд, Кузьминская волость
Кременная3862108499

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-25914Креміннаселоцентр сільської радир-н Городоцькийсільрада Кремінянська
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