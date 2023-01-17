село Мухино, село Мухино, Семеновский уезд, Нижегородская губерния (на 1886) — Familio

Мухино

Семеновский уезд, Нижегородская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
4168Мухино, с. каз.при пруде и колодце.70рядом со станом.488797Церквей 2 (православная и единоверческая). Сельское управление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Борская волость
949. Мухино, село бывшее владельческое, при реке Везломе, дворов 87, жителей 320, 2 церкви православных, 2 лавки
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