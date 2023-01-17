хутор Крацес, хутор Крацес, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019) — Familio

Крацес

Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
99ГерцандеревняЭвста, рекаКрейцбургского, лютеранскогоРушендорфскому сельскому обществу7

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts
Krācesagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=136754
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