деревня Опарино, деревня Опарино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Опарино

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
1029Опарино, д. вл.при руч. безымянном, пруде и колодцах.1720174757
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость
524. Опарино, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 72, 3 крупян. з.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Еремеевская волость
д. Опарино III. Волхонское общество431132Введенский на Которости приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
4273Опаринодеревня57°28'с.ш.39°50'в.д.O-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Карабихское сельское поселение
78650430221д Опаринодеревня
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