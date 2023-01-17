село Кидрясово, село Кидрясово, город Медногорск, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Кидрясово

город Медногорск, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
745Кидрячева, д. башк.при рч. Пистянке.12513633105105
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 3-я волость
609. Кидрасова (Письмянка), деревня бывшая государственная, при речке Письмяике, дворов 50, жителей 295, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, город областного подчинения Медногорск
71932Кидрясовосело51°17'с.ш.57°32'в.д.M-40-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, город Медногорск
53715000126с Кидрясовосело
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