Мурзынская
Демьянская волость, Тобольский уезд (на 1912)
- Статус
- не существует
- Тип
- выселок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
587Мурзынская (Мурзина), выс. каз.при р. Иртыше.28512897Показать скан
Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Мурзинская д., при р. Иртыше, на почт. тр.205205121379—
Мурзинския ост. юр, при зал. р. Иртыша, на прос. дор.205205121323—