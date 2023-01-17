Казимировка
Княжицская волость, Могилевский уезд (на 1910)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- усадьба
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
52Хут. Казимировка 1-япочт. дорогеруч. Станкидв. М. Ив. Иванову, прав. 137Могилев. Успей. 55
53Хут. Казимировка 2-япочт. дорогеруч. Станкимещ. Як. Д. Козлову, прав. 111прав. тоже55
56Усад. Казимировкапочт. дорогеколодцемещ. Арс. М. Щербо и Бриг. Щербо, пр. и кат. 2911Могилев. прав. и р.-кат. 55