деревня Лужки, деревня Лужки, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Лужки

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
146Лужки, д. вл.при рч. Листани.13½2595860
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
329483Лужкидеревня54°35'с.ш.39°58'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Льговское сельское поселение
61634460121д Лужкидеревня
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