село Чолаку Ноу, село Чолаку Ноу, Фалештский район (на 2017) — Familio

Чолаку Ноу

Фалештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Ясский уезд, Корнештская волость
852. Чолаковка, село царан, при долине Шербинты, дворов 127, жителей 776, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Фалештский район
Чолаку НоуCiolacu Nou
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