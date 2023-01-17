село Макеево, село Макеево, Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Макеево

Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
1971Мокеева, с. вл.при р. Амоне.151667280271Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Костровская волость
849. Мокеево, село бывшее владельческое, при речке Амоньке, дворов 96, жителей 642, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Рыльский район
50769Макеевосело51°40'34°32'M-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Рыльский муниципальный район, Сельское поселение Никольниковский сельсовет
38634476101с Макеевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close