хутор Декшни, хутор Декшни, Liepnas pagasts, Alūksnes novads (на 2019) — Familio

Декшни

Liepnas pagasts, Alūksnes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Мариенгаузенская волость
172ДекснафермаколодецПравославные - Линновского и Эржепольского, католики - Мариенгаузенского и Стружано-СтернянскогоК. , Ф. , В. Петричекам, мещ. , кат.1

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Alūksnes novads, Liepnas pagasts
Dekšņiagrāk Alūksnes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=118339
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close