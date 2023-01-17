село Каран, село Каран, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Каран

Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
860Каранова (Каран-Мустаева), деревня.при рч. Каране.12025104222226Б. 202-209. Т. 20-17. — Мечеть 1. Училищь 3. Мельниц водяных 2. Пчеловодство и дубление овчин.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Каръявдинская волость
389. Каранова (Каран-Мустаева), деревня бывшая государственная, при речке Каране, дворов 89, жителей 489, мечеть, 3 школы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чекмагушевский район
520689Карансело55°08'00"54°22'00"N-40-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чекмагушевский муниципальный район, Сельское поселение Тайняшевский сельсовет
80656455111с Карансело
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