село Джагларги, село Джагларги, Курчалоевский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Джагларги

Курчалоевский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Курчалоевский район
162435Джагларгисело43°07'46°07'K-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Курчалоевский муниципальный район, Регитинское сельское поселение
96612491111с Джагларгисело
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