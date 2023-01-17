деревня Малое Замошье, деревня Малое Замошье, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малое Замошье

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Баранская волость
45Дер. Замошье МалоеВит.-Жл. ж. д. руч. ОршавкеХимскому с. о. 113353Александрийского прав. 6018

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Александрийский сельсовет
д Малое Замошье37

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Александрийский сельсовет
д. Малое Замошье49
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