село Кинзекеево, село Кинзекеево, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кинзекеево

Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2651Кинзекеева, деревня.при рч. Аси-илге.40885239218Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, извозничество, делание телег, саней.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Азнаевская волость
1350. Кинзекеева, деревня бывшая государственная, при речке Аси-Илге, дворов 72, жителей 281, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Азнаевская волость
12Кинзекеева, д. при р. Аси-Елга, прос. дор., мечеть, мануф. лав., х.-з. маг., 8 вод. мел.4018126351320Земледелие и скотоводство

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ишимбайский район
524093Кинзекеевосело53°18'00"56°04'00"N-40-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Скворчихинский сельсовет
80631470106с Кинзекеевосело
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