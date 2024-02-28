село Абедати, село Абедати, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014) — Familio

Абедати

მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
აბედათი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кутаисская губерния, Сенакский уезд, Абедатское сельское общество
село Абедати

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гегечкорский район, Абедатский сельсовет
село Абедати2249704

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამეგრელო-ზემო სვანეთი, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, აბედათის თემი
აბედათიAbedatiМужчин: 278. Женщин: 263. Всего: 541.
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