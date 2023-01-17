село Моисеевка, село Моисеевка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Моисеевка

Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Абаканская волость
1730Моисеева, д. (п. уч. Моисеевский, 439 дол.), на кл. Моисеевском; 1-кл, шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.15049744225

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Краснотуранский район
144593Моисеевкасело54°10'91°46'N-46-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Краснотуранский муниципальный район, Сельское поселение Саянский сельсовет
4628425106с Моисеевка#Н/Д
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