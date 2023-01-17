деревня Мялые Верези, деревня Мялые Верези, Ново-Кишитская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Мялые Верези

Ново-Кишитская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
184Мялые Верези, д. каз.при рч. Верезинке.691029132160Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Ново-Кишитская волость
220. М. Верези (Сюля), деревня бывшая государственная, при речке Ии, дворов 63, жителей 356, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Ново-Кишитская волость
Верези Малые, Ново-Кишитскойтатары432
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Усть-Уле, Ново-Кишитскойсм. Верези Малые.
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