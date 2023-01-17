деревня Крехтино, деревня Крехтино, Егорьевск, Московская область (на 2019) — Familio

Крехтино

Егорьевск, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
1021Крехтинка, д. вл.при колодце.30152222241
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Починковская волость
350. Крехтина, деревня бывшая владельческая, дворов 89, жителей 592

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Егорьевск
42718Крехтинодеревня55°16'с.ш.39°25'в.д.N-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Егорьевск
46722000445д Крехтинодеревня
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