Мамошки
Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8733Мамошки, д. каз.при рч. Ольше.2222101619Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
438. Мамошки, село бывшее государственное, при реке Ольше, дворов 3, жителей 23, церковь православная, богадельня, школа
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
376МамошкиСельцо20114837
378МамошкиСело2012438Церковь, богадельня, церковно-приходская школа, ярмарка 1 октября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177011Мамошкидеревня55°06'00"31°29'00"N-36-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66644454201д Мамошкидеревня