село Избылец, село Избылец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния (на 1886) — Familio

Избылец

Горбатовский уезд, Нижегородская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
1963Избылец, с. вл.при р. Оке.½252957331015Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1.
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1964Избылец, д. вл.близь р. Оки, при пруде.12560188279
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Избылецкая волость
156. Избылец, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 281, жителей 1310, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная, сельск. прих. учил. Показать все
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