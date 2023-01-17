посёлок Копылово, посёлок Копылово, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Копылово

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10648Копылово, д. каз.при р. Сухоне.7676176068
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Вострая волость
1698. Копылова, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 25, жителей 170, часовня, кожевенный завод

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Вострая волость
1919КопыловоСученгское.Михаило-Архангельскийбывшие государственные771052135145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
35487Копыловопосёлок60°35'с.ш.45°05'в.д.P-38-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Востровское сельское поселение
19636420116п Копыловопоселок
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