деревня Драницы, деревня Драницы, Щербинская волость, Витебский уезд (на 1906) — Familio

Драницы

Щербинская волость, Витебский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Витебская губерния, Витебский уезд, Щербинская волость
25. Драницы, деревня бывшая владельческая, при реке Лучисе, дворов 22, жителей 124, спичечн. з.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Щербинская волость
14ДраницыдеревняЛучес, рекаХристо-Рождественного, православногоТелятниковскому сельскому обществу11
14аДраницыдеревняЛучес, рекаПлисского, старообрядческогоТелятниковскому сельскому обществу, православные7
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