деревня Заборовье, деревня Заборовье, Лужский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886) — Familio

Заборовье

Лужский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2485Заборовье, д. вл.при р. Курее.718125560
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Лудонская волость
251. Заборовья, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 160, лавка
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