село Вадимовка, село Вадимовка, Черниговский муниципальный район, Приморский край (на 2019) — Familio

Вадимовка

Черниговский муниципальный район, Приморский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Никольск-Уссурийский уезд, Черниговская волость
3Сел. Вадимовка1903150624630125413

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Приморский край, Черниговский район
391965Вадимовкасело44°24'00"132°23'00"L-53-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Приморский край, Черниговский муниципальный район, Черниговское сельское поселение
5653425111с Вадимовка#Н/Д
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