село Семеновское, село Семеновское, Тульский уезд, Тульская губерния (на 1886) — Familio

Семеновское

Тульский уезд, Тульская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
41Семеновское, с. вл.при рч. Нюховке.171444331Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Тульский уезд, Ревякинская волость
51. Семеновское (Митрофановское), сельцо бывшее владельческое, при речке Волоти, дворов 6, жителей 53, церковь православная. В 3 верстах — ст. ж. д.
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