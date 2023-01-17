деревня Осинкино, деревня Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Осинкино

Новоржевский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Новоржевский уезд
5004Осинкино, дер.при р. Сороти.101051122115
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Оршанская волость
178. Асинькино, село бывшее государственное, при реке Сироте, дворов 52, жителей 322, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Новоржевский район
70424Осинкинодеревня57°06'с.ш.29°14'в.д.O-35-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Новоржевский муниципальный район, Сельское поселение Вехнянская волость
58623405206д Осинкинодеревня
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