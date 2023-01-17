село Должик, село Должик, Полтавська область (на 2018) — Familio

Должик

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1251Довжик (Довжин), сл. вл. и казач.при колодцах.131469176182Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Куземинская волость
171. Довжок, деревня бывшая государственная и владельческая, дворов 103, жителей 539, 2 питейных дома, 3 ветряных мельницы, селитр. зав.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Куземинская волость
4.0Довжик селоДовжицкое козаков1015132132146288215503
4.0Довжик селоДовжицкое кр. соб.1015109109262204466

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18189Довжикселор-н Зіньківськийсільрада Проценківська
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