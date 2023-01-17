Населенное место

Путиново, д., р. Зап. Двина, р. Болта, жит. 103 (53 м. 50 ж.), дес. 113, у. гор. 48 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Георгиевск 8 в.