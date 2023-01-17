хутор Тревольского (Сметанщина), хутор Тревольского (Сметанщина), Куземинская волость, Зиньковский уезд (на 1900) — Familio

Тревольского (Сметанщина)

Куземинская волость, Зиньковский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Куземинская волость
7.0Сметанщина хуторДовжицкое кр. соб.5203312719
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