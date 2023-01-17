деревня Кокориха, деревня Кокориха, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Кокориха

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
6977Кокариха, д. вл.при колодцах.52½37193940
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Суворовская волость
447. Кокориха, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 159, дегтярный завод

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Суворовская волость
25Кокориха42

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
281491Кокорихадеревня57°05'37°25'O-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Устиновское сельское поселение
28628434166д Кокорихадеревня
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