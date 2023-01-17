Шланлыкулево
Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
732Шлаплыкулева, деревня.при рч. Кидаше.6545201687702Б. 227 - 260. Т. 460 - 442 — Мечетей 2. Училище. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
265. Шланлыкулева, деревня бывшая государственная, при речке Кидаше, дворов 218, жителей 1125, 3 мечети, школа, лавка
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
40Шланлыкулева, д. при речке Кидаше, на прос. дор., 3 мечети, минист. и земск. школы655268723708Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520019Шланлыкулеводеревня54°36'00"54°26'00"N-40-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80617404131д Шланлыкулеводеревня