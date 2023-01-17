деревня Шланлыкулево, деревня Шланлыкулево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Шланлыкулево

Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
732Шлаплыкулева, деревня.при рч. Кидаше.6545201687702Б. 227 - 260. Т. 460 - 442 — Мечетей 2. Училище. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Богадинская волость
265. Шланлыкулева, деревня бывшая государственная, при речке Кидаше, дворов 218, жителей 1125, 3 мечети, школа, лавка

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Богадинская волость
40Шланлыкулева, д. при речке Кидаше, на прос. дор., 3 мечети, минист. и земск. школы655268723708Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Буздякский район
520019Шланлыкулеводеревня54°36'00"54°26'00"N-40-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Буздякский муниципальный район, Сельское поселение Арслановский сельсовет
80617404131д Шланлыкулеводеревня
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