село Троицкое, село Троицкое, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Троицкое

Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Монастырская волость
563. Троицкое (Уваров Двор), село бывшее владельческое, при озере Белом, двор 1, жителей 10, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Монастырская волость
36Киснемский (Троицкий) (пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля75172239751+церковная службарека Киснемка и озеро Белое.Мин. 2-хклас. учил., ярмарка: 30-го янв., в Вербное воскрес., 9 мая, в день св. Троицы, 29 июня и 26 окт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вашкинский район
35524Троицкоесело60°20'с.ш.37°43'в.д.P-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вашкинский муниципальный район, Киснемское сельское поселение
19612416101с Троицкоесело
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