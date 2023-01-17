село Васильевка, село Васильевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Васильевка

Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
712Васильевка (Водина), слоб. каз.на балке при логе Добреньком.873029611621197Церковь православная. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Васильевская волость
254. Васильевка (Водяное), слобода бывшая государственная, при речке Добринке, дворов 429, жителей 2982, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бутурлиновский район
7203Васильевкасело50°55'с.ш.40°59'в.д.M-37-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
20608412101с Васильевкасело
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