Васильевка
Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
712Васильевка (Водина), слоб. каз.на балке при логе Добреньком.873029611621197Церковь православная. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
254. Васильевка (Водяное), слобода бывшая государственная, при речке Добринке, дворов 429, жителей 2982, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь правосл Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7203Васильевкасело50°55'с.ш.40°59'в.д.M-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20608412101с Васильевкасело