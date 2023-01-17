село Тадиевка, село Тадиевка, Київська область (на 2018) — Familio

Тадиевка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Пархомовская волость
1032. Тадеевка, деревня бывшая владельческая, при речке Таргане, дворов 145, жителей 839, часовня, школа, питейный дом, 4 ветр. и 1 конн. млнц.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Пархомовская волость
Тадеевка дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10895Тадіївкаселоцентр сільської радир-н Володарськийсільрада Тадіївська
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