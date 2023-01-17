хутор Яново-Грушевский, хутор Яново-Грушевский, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Яново-Грушевский

Октябрьский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Сулиновская волость
4943Яновский поселок, Сулиновской волости, близ р. Грушевки169648625624Сельское правление, церковь, нач. цк.-пр. уч.7760

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Октябрьский район
49581Яново-Грушевскийхутор47°29'00"40°03'00"L-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Октябрьский муниципальный район, Красюковское сельское поселение
60641435131х Яново-Грушевскийхутор
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