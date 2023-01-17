Конопляновка
Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1984Конопляновка, д. вл.при р. Амоне.13214107113Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
848. Конопляновка, деревня бывшая владельческая, при речке Амоньке, дворов 15, жителей 118
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
629807Конопляновкадеревня51°42'34°47'M-36-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38634412181д Конопляновкадеревня